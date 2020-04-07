В Вооруженных силах Украины зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Вооруженных силах Украины произошел первый случай смерти от острого респираторного заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

«На 07:00 7 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 4 случая острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 – летальный», – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщают, что умерла женщина, работник одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.

С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ, 27 марта ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована в центральную районную больницу в г. Надвирна. Спустя 3 дня после госпитализации была переведена в реанимационное отделение, а в 6:00 6 апреля врачи констатировали ее смерть. Диагноз COVID-19 был подтвержден уже после ее смерти, вечером 6 апреля.

В Генштабе ВСУ также сообщают, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 87 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, – 18 человек.