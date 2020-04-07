На Донетчине женщина чуть не отправила сожителя на тот свет

В Соледаре (Донецкая обл.) женщина на почве внезапно возникших неприязненных отношений ударила своего сожителя ножом в живот. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в полицию Бахмута поступило сообщение о госпитализации 53-летнего жителя Соледара с раной в области брюшной полости.

«Следственно-оперативная группа установила обстоятельства преступления и разоблачила злоумышленницу. Оказалось, что мужчина вместе со своей 51-летней сожительницей употребляли спиртные напитки. Когда между ними возникла ссора, женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в живот. Сейчас пострадавший находится в больнице, его прооперировали», – сообщили в полиции и добавили, что орудие преступления изъято и направлено на экспертизу.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.