В Лиманской ОТГ общественники начнут шить маски для соцработников и полицейских

В Лиманской городской объединенной территориальной громаде (ОТГ) на Донетчине участники общественной инициативы по противодействию распространения коронавируса будут шить защитные маски. Об этом сообщает Донецкий офис Программы ULEAD с Европой в Facebook.

С таким предложением выступила общественная организация «Лиманский институт проблем семьи и молодежи».

«При финансовой поддержке со стороны БФ "Каритас Краматорск" приобрели медицинскую марлю и привлекли 2-х переселенок, которые в течение месяца будут шить защитные маски», – отмечается в сообщении.

Маски планируют передавать тем, кто находится в постоянном контакте с людьми: социальным работникам, правоохранителям, работникам фронт-офисов и так далее.

Участники лиманской общественной организации благодарят всех неравнодушных представителей благотворительных фондов, которые откликаются на их инициативу и приобщаются к закупке материалов, направляют финансовую помощь.

«Если представители Лиманской громады хотят помочь в приобретении материала для изготовления масок для людей, которые в этом нуждаются, можно обращаться в Лиманский городской Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи и общественную организацию "Лиманский институт проблем семьи и молодежи"», – призывают приобщаться к инициативе участники общественной организации.