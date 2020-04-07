Йога, волонтерство и ремонт: Чем во время карантина занялись предприниматели у линии фронта (Фото, видео)

Предприниматели прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.), чьи заведения закрыты на время карантина, пытаются перестроить свою деятельность на актуальные сегодня направления, которые помогли бы «удержаться на плаву». Другие же смирились с решением властей и занялись тем, на что всегда не хватало времени. Об этом они рассказали «Донецким новостям».

У Ирины Смирновой оказались закрытыми вещевой отдел в городском универмаге и магазин детской одежды, обуви и игрушек «Detki». Предприниматель призналась, что запрет торговли стал для нее серьезным ударом, поскольку уже были закуплены товары весенней коллекции, которые сейчас «зависли». На период карантина Ирина перевела бизнес в онлайн – продвигает продукцию в социальных сетях, в мессенджерах и на собственном сайте, находясь дома.

«Я давно хотела заняться наполнением своего сайта с детскими товарами. В ежедневной суете все как-то мало времени было. А сейчас что? Мы с семьей самоизолировались в квартире: занимаюсь сайтом, хозяйством и для успокоения рисую картины по номерам», – рассказала Смирнова.

Именно в переводе торговли в онлайн Ирина видит выход из сложившейся ситуации в данный момент и перспективы для развития бизнеса в будущем.

Ирина Смирнова

Солидарна с таким подходом и фитнес-тренер, руководитель спорт-клуба «ReForma» Жанна Хомяк. «Сегодня проводить в зале тренировки из-за ограничений мы не можем. Я хотела, как потеплеет, провести занятие на свежем воздухе, расставив людей на безопасном расстоянии. Однако собираться более двух человек тоже уже нельзя. Более того, закрыты парки и спортплощадки… Поэтому я разработала несложный, но эффективный комплекс упражнений, которые можно проработать, не выходя из дома, и даже находясь в пижаме. Как правильно выполнять упражнения, я показала в коротком видеоролике», – поделилась фитнес-инструктор.

С начала апреля Хомяк записала уже несколько видео-уроков для своих нынешних и будущих клиентов. «А чтобы стимулировать своих клиентов и привлечь новых, в ближайшее время объявлю конкурс на лучшее home-видео занятий спортом дома. Выиграет тот, кто наберет больше лайков. Победитель без приза не останется», – поделилась руководитель спортклуба.

Жанна Хомяк

С началом карантина свой салон красоты «Beautell» закрыла и Вита Глазунова – мастер маникюра и педикюра. Поскольку ее деятельность предполагает непосредственный контакт с клиентом, она заявила, что будет ожидать окончания срока карантина и снятия запрета на работу.

«Начинать вообще чем-то другим заниматься сейчас очень сложно. Тут хоть бы "на плаву" остались те, кто в любом из бизнесов давным-давно. Поэтому я пока не планирую что-либо менять. Чем я буду заниматься? Йогой – онлайн по скайпу. Проведу дни карантина в кругу родных и близких – мне всегда этого так не хватало! Отношусь ко всему происходящему философски: для чего-то это нам было дано – возможно, для того, чтобы заняться тем, до чего руки у нас никогда не доходили», – считает Вита.

«Вооружившись» валиком и краской, предприниматель затеяла у себя в салоне ремонт. Параллельно, чтобы немного развеяться, Глазунова также рисует картины по номерам.

Вита Глазунова

Вита Глазунова

Нашлось время у авдеевских предпринимателей и для добрых дел. Так владелец кафе «Ровесник» Владимир Суворов организовал в своем заведении приготовление горячих обедов для пожилых людей в возрасте от 60 лет, а также для лиц с инвалидностью и нуждающихся жителей. На закупку продуктов были выделены деньги из специального фонда Авдеевского коксохимзавода. Бесплатные обеды развозят по домам маломобильных граждан волонтеры местного Дворца культуры. Адреса нуждающихся согласованы с Авдеевским управлением соцзащиты.

«Я сам оплачиваю своим сотрудникам зарплату за их труд. Это чисто от меня. Дохода, конечно же, я с этого никакого не имею», – подчеркнул Суворов и рассказал, что подобный благотворительный опыт для него не первый: ранее, в периоды обострений военной ситуации, когда город жил под обстрелами, он также организовывал бесплатные горячие обеды в своем кафе.

Также по признанию некоторых предпринимателей, в появившееся свободное время они занимаются обработкой сада и огорода, а также высадкой цветов. В старой части Авдеевки расположены, в основном, частные домовладения. У многих жителей в «старухе» (так называют эту часть города местные) если не дача, то родители или родственники живут. Поэтому сейчас активная жизнь многих представителей бизнеса, насколько это возможно в рамках карантина, из микрорайона переместилась в частный сектор.