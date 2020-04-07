АДРА доставил более 40 тыс. литров воды в прифронтовые населенные пункты Донетчины

Благотворительный фонд «АДРА Украина» (ADRA Ukraine) доставил 44 тыс. литров питьевой воды в прифронтовые районы Донетчины. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Продолжаем доставлять чистую питьевую воду вдоль линии разграничения! 27 тыс. литров в Марьинский район; 11 тыс. литров в Авдеевский район; 6 тыс. литров в Волновахский район»

Помощь предоставляется в рамках проекта «Обеспечение водоснабжения наиболее уязвимым категориям населения, которые пострадали вследствие нарушения водоснабжения в 25 населенных пунктах Авдеевского, Марьинского, Волновахского и Никольского районов на подконтрольной Украине территории».

Проект реализуется «АДРА Украина» при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).