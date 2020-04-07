Фонд Рината Ахметова передал Донецкой области 50 тыс. экспресс-тестов для выявления COVID-19

Сегодня, 7 апреля, Фонд Рината Ахметова передал для Донецкой области 50 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса. Общий вклад в Стабилизационный фонд, созданный президентом Украины для борьбы с коронавирусом, составил 300 тыс. тестов для всей страны. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Сообщается, что для помощи Украине, по личному решению Рината Ахметова, на борьбу с COVID-19 было направлено 300 млн грн.

Передача тестов руководству Донецкой области состоялась в Краматорске, откуда их развезут в государственные медицинские учреждения Краматорска, Мариуполя, Дружковки, Константиновки, Покровска, Доброполья, Славянска.

В общей сложности 25 населенных пунктов во всех уголках Донецкой области получат экспресс-тесты – самый быстрый способ выявления COVID-19.

«Сейчас весь мир борется с невиданной прежде эпидемией коронавируса. Фонд Рината Ахметова, по личному решению Учредителя, включился в эту борьбу, когда ни в Украине, ни в США и Европе до конца не понимали масштабов надвигающейся беды. Сейчас тестирование – один из главных инструментов сдерживания эпидемии. Поэтому Фонд уже доставил в страну 300 тыс. экспресс-тестов для выявления инфекции. Они переданы Минздраву, который распределяет их между государственными больницами по всей стране. Это крупнейшая партия диагностических материалов в рамках программы Фонда по борьбе с коронавирусом в Украине», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Сертификаты на эти экспресс-тесты представитель бизнесов SCM в Донецком областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Вишняков передал лично председателю Донецкой областной государственной администрации Павлу Кириленко.

«Государство сконцентрировало усилия для того, чтобы противостоять пандемии. И мне приятно отметить, что большой бизнес поддерживает эти усилия, понимая свою социальную ответственность. Наша страна и мир предстали перед сложным вызовом. Ответить на него, пройти это время с минимальными потерями можем только объединив усилия всего общества. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто оказывает помощь. За эти тесты, которые мы сегодня передаем нашим медицинским учреждениям, спасибо Фонду Рината Ахметова – они помогут медикам быстрее выявлять больных, чтобы оперативно предоставлять всю необходимую им медицинскую помощь», – сказал Павел Кириленко.

«Ринат Ахметов объединил усилия всех бизнесов SCM, Благотворительного фонда и ФК "Шахтер" для помощи Украине в борьбе с коронавирусом. Наши предприятия стали партнерами региональных антикризисных штабов в четырех областях, и в том числе – в Донецком регионе. Это промышленный центр страны и от его работы зависит здоровье экономики Украины. Мы передаем 50 тыс. экспресс-тестов с пожеланием, чтобы как можно больше из них показали отрицательный результат тестирования на коронавирус, а наши металлурги, энергетики и шахтеры своей работой, уверен, помогут стране выстоять в такое непростое время», – отметил Александр Вишняков.

Мэр Краматорска Андрей Панков поблагодарил Фонд Рината Ахметова за помощь.

«Особая благодарность Фонду Рината Ахметова. Мы с 14-го года активно сотрудничали с Фондом, который оказывал нам много гуманитарной помощи. И продолжает сегодня оказывать. Спасибо Фонду Рината Ахметова за большую, нужную работу, которую он делает в этот тяжелый для всех час», – сказал Андрей Панков.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной «скорой помощи», переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупил анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них для Донецкой области.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК «Шахтер» – для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»).

Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один при карантине – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.