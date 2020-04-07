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Съемочная группа украинских журналистов на Донбассе подверглась атаке с беспилотника

07.04.20 13:49
Фото: скриншот видео «Украина 24»
Фото: скриншот видео «Украина 24»

Съемочная группа программы «Сегодня» попала под обстрел на Донбассе. Один из осколков попал в окно автомобиля, все живы, ранений нет. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщается в сюжете телеканала «Украина 24».

На автомобиль, в котором ехали спецкорреспондент Александр Махов, оператор Александр Хлынин и украинские военнослужащие, с беспилотника сбросили самодельное взрывное устройство.

«Боевики открыли огонь именно тогда, когда мы подъехали на позицию к украинским военным. Они сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство. Снаряд разлетелся на несколько мелких осколков, один из них пробил насквозь стекло автомобиля. К счастью, никто из нас не пострадал. Мы сразу спрятались в укрытие, армейцы открыли огонь по беспилотнику, и он полетел назад к позициям боевиков», – рассказывает корреспондент Александр Махов.

По его словам, в момент атаки, кроме него, в машине находились еще 3 человека: оператор, водитель и пресс-офицер.

Тестовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина 24».

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