Общественный бюджет-2020: В Краматорске определили победителей проектов

В Краматорске определились с победителями проектов программы «Общественный бюджет-2020». Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«В связи с введением карантинных мероприятий были внесены коррективы в заседании координационного совета по выполнению городской целевой программы "Общественный бюджет города Краматорска на 2016-2020 годы", – она ​​прошла в онлайн-режиме», – говорится в сообщении.

Так, согласно результатам голосования, список победителей выглядит следующим образом:

Малые проекты:

№ 28 «Уют и безопасность»;

№ 6 «Площадка Дружбы»;

№ 33 «Твоя родниковая вода»;

№ 36 «Детская площадка во дворе домов по ул. Школьная 2, 4; ул. Железнодорожная, 7; Коммерческая 3,5»;

№ 47 «Спортивный комплекс»;

№ 35 «Благоустройство и озеленение окружающей среды».

Большие проекты:

№ 16 «Пешеходный тротуар»;

№ 25 «Чистый путь к знаниям»;

№ 48 «Дог-парк "Лазурный"»;

№ 45 «Наш двор».

Как уточняется, кроме этого, заместитель городского головы Светлана Никоненко предложила после проведения тендерных процедур по реализации проектов-победителей, в случае остатка средств в рамках программы «Общественный бюджет», рассмотреть возможность реализации проекта следующего по количеству набранных голосов. Это предложение поддержало большинство участников заседания.

Напомним, что в Краматорске попытались подделать результаты голосования за проекты программы «Общественный бюджет». Борьба шла за несколько миллионов гривен. Горожане предлагают идеи, а на их воплощение – выделяют деньги.