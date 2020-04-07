Ежедневно выпускается 800 тонн смеси: На Луганщине ремонтируют трассу Чугуев – Меловое (Фото)

В Луганской области в рамках проекта «Большое строительство» продолжаются работы на дороге Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск), которая является одной из главных транспортных магистралей Луганской области. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, сейчас на дороге между населенными пунктами Сватово – Мостки ведутся работы по укладке нижнего выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см. Затем запланировано уложить верхний слой из мелкозернистого асфальтобетона – 5 см.

Для соответствующей работы ежедневно выпускается 800 тонн смеси на асфальтобетонном заводе в Сватово. Дорожники каждый день проходят около 1 тыс. метров на этом участке.

Устройство верхнего слоя асфальтобетона начнется после того, как среднесуточная температура будет выше 10 градусов с соблюдением всех технологических норм.

Во время ремонта дорогу Н-26 не перекрывают, работы ведутся по одной стороне. Безопасность движения обеспечена соответствующими знаками и регулированием.

Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области

Как отмечается, дорожники надеются, что при благоприятных условиях, нижний выравнивающий слой будет полностью положен в ближайшие недели.

Напомним, с 1 марта 2020 года Луганщина официально присоединилась к масштабной кампании по восстановлению дорожной инфраструктуры Украины.

Как сообщалось ранее, что и где ремонтируется на Донбассе, можно увидеть на карте.