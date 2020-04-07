Бизнес Донетчины направил на соцвыплаты более 2 млрд грн ЕСВ: Какие города в лидерах

Бизнес Донецкой области направил на социальные выплаты более 2 млрд грн единого социального взноса (ЕСВ). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Донецкой области.

«За первый квартал 2020 года работодатели Донецкой области и самозанятые лица перечислили более 2 млрд грн единого взноса. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 110,1 млн грн. Соответственно увеличился и среднемесячный показатель поступлений единого взноса по Донецкой области с 640,3 млн грн в 2019 году до 677 млн ​​грн в настоящее время», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что благодаря своевременной уплате единого взноса жители Донетчины получают социальные гарантии государства на пенсионное обеспечение, выплаты на случай безработицы, несчастных случаев или профессиональных заболеваний.

Как уточняется, из общей суммы перечисленного единого взноса наибольшие суммы обеспечили страхователи Мариуполя – 591,1 млн грн. Плательщики Краматорска заплатили почти 282 млн грн, а работодатели Покровска и Покровского района перечислили 262,6 млн грн.

Также в ведомстве напоминают, что с 1 января 2020 года законодательством установлен размер минимальной заработной платы 4 723 грн. Минимальный месячный размер ЕСВ составляет 1 039,06 грн, а максимальная величина базы начисления единого взноса на 2020 год – 70 845,00 грн.