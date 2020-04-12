Пенсии в Украине: Какая максимальная сумма заработка может быть учтена при назначении в 2020 году

В Украине в текущем году максимальная сумма заработка, которая может быть учтена при назначении пенсии, составляет 70 845 грн. Об этом сообщает «Пенсионный курьер».

Так, к заработной плате (доходу) для исчисления пенсии учитываются суммы выплат, получаемых застрахованным лицом после вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», из которых, в соответствии с настоящим Законом, были фактически уплачены страховые взносы в пределах установленной законодательством максимальной величины заработной платы (дохода).

В соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», максимальная величина базы начисления единого взноса – это максимальная сумма дохода застрахованного лица в месяц, что равно 15 размерам минимальной зарплаты, установленной законом, на которую начисляется единый взнос.

«Законом Украины "О Государственном бюджете на 2020 год" минимальная заработная плата на 2020 год установлена ​​в размере 4 723 грн, соответственно максимальная величина базы начисления единого взноса составляет 70 845 грн», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине согласно ныне действующему пенсионному законодательству, размер пенсии зависит от страхового стажа и заработка, с которого фактически уплачены страховые взносы в ПФУ.

Напомним, у граждан Украины, которым не хватает до страхового стажа определенного периода, есть два варианта для решения этой проблемы.