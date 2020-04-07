На Донетчине мужчина до смерти «зареанимировал» товарища

В Николаевке (Донецкая обл.) мужчина пытался оказать первую домедицинскую помощь товарищу, которому стало плохо, но ненамеренно убил его. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что трагедия произошла 4 апреля около 20:30. От случайного прохожего полицейские получили сообщение о том, что на обочине лежит тело мужчины.

Правоохранители стали отрабатывать несколько версий преступления. При осмотре тела были обнаружены многочисленные телесные повреждения, поэтому за основу была взята версия об убийстве.

«Работа осложнялась отсутствием свидетелей, также вблизи места происшествия камер видеонаблюдения нет. Оперативники опросили десятки жителей в районе совершения преступления, проверили алиби ранее судимых. На следующий день полицейские вышли на след злоумышленника, им оказался 40-летний не судимый местный житель», – рассказали в полиции.

Оперативники установили, что вечером мужчины употребляли алкоголь. В какой-то момент 65-летнему мужчине стало плохо и он ушел. По дороге он потерял сознание и упал.

«Вместо того, чтобы вызвать врачей, его приятель решил сам его реанимировать: пытался восстановить дыхание с помощью различных предметов. В результате этого повредил ротовую полость. Когда понял, что ничем помочь не может, бросил его. При этом ни медикам, ни полицейским о том, что произошло, не сообщил», – сообщили в пресс-службе.

Относительно 40-летнего мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – от 3 до 5 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.