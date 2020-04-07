На Луганщине сняты все подозрения на COVID-19 у госпитализированных больных

В Луганской области, по состоянию на сегодня, 7 апреля, по результатам лабораторных исследований методом ПЦР, сняты все подозрения на коронавирусную инфекцию у госпитализированных больных. Об этом сообщает пресс-служба Государственного учреждения «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» на своей странице в Facebook.

«Больные с подтвержденным диагнозом чувствуют себя хорошо и ожидают результаты лабораторных исследований, которые подтвердят их выздоровление», – уточняется в сообщении.

Напомним, по состоянию на сегодня, 7 апреля, в Украине с начала эпидемии лабораторно подтверждены 1 462 случая COVID-19, из них 104 ребенка. Всего с подозрением на коронавирус за весь период было выявлено 6 385 случаев. За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировано 10 случаев COVID-19 (+1 за сутки), в Луганской – 3 случая, новых не зафиксировано.