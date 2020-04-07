И для жителей неподконтрольного Донбасса: Робот-юрист поможет с заявлением на алименты

Жители неподконтрольных украинским властям частей Донбасса и другие жители Украины могут воспользоваться бесплатной помощью робота-юриста, чтобы составить заявление на взыскание алиментов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 апреля, во время презентации чат-бота, помогающего формировать заявления в суд для взыскания алиментов, сообщил адвокат Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Евгений Чекарев.

«УХСПЧ представляет бота, который на основании данных пользователя формирует текст заявления в суд о взыскании алиментов», – сообщил Евгений Чекарев.

По его словам, бот – это специальная программа. Чекарев ометил, что робот-юрист никогда не заменит живого адвоката, однако при этом по всему миру – это способ предоставления бесплатной правовой помощи. Робот-юрист способен решать простые юридические задачи или проводить простые консультации – бесплатно. Это обеспечивает доступ к правосудию для малообеспеченных слоев населения.

Адвокат сообщил, что целевой аудиторией являются женщины с минимальными навыками пользования смартфоном или компьютером. «Бот размещен на сайте УХСПЧ в виде иконки Facebook-мессенджера. Также бот выложен в Телеграмме, название бота "Робот-юрист"», – рассказал Чекарев.

По его словам, робот может помочь с составлением заявления о взыскании алиментов и тем, кто проживает на временно неподконтрольных украинским властям частях Донбасса. «Граждане, которые проживают на неподконтрольных территориях, будут иметь возможность без юриста, с помощью бота составить заявление о взыскании алиментов», – отметил Чекарев.

Сейчас, по его словам, из-за карантина нельзя пересекать линию разграничения, однако после его окончания люди снова смогут приезжать на подконтрольную территорию, получать доступ к украинскому правосудию в украинских судах.

При этом ботом могут пользоваться и другие граждане Украины.

Заявление может быть составлено о взыскании алиментов на 1-го, 2-х, 3-х детей – в части от заработка или в твердой сумме. Есть возможность сформировать заявление и в отношении матери ребенка.

Самым сложным, по словам юриста, является пункт об определении подсудности: здесь пользователю необходимо выбрать суд из перечня.