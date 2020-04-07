Десятый случай COVID-19 на Донетчине пока не подтвержден, – облгосадминистрация

В Донецкой области по состоянию на сегодня, 7 апреля, только 9 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По 10-му случаю, который вошел в статистику Министерства здравоохранения, пока ожидаются результаты ПЦР-теста. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

Он уточнил, что речь идет о контактном лице одного из заболевших коронавирусом, у которого предварительный быстрый тест показал позитивный результат.

«Когда собиралась информация с начала эпидемии, в систему вносились только лабораторно подтвержденные методом ПЦР (полимеразной цепной реакции, – ред.) случаи коронавирусной инфекции. После того, как стали использовать быстрые тесты, – это система не предусматривает. И этот 10-й случай, это человек, который имеет только быстрый тест, который не дает нам возможности определить, что это коронавирусная инфекция», – разъяснил Педенко.

По его словам, в данное время ожидается лабораторное подтверждение или опровержение наличия коронавируса у этого контактного лица.

«Поэтому на сегодня официально 9 ПЦР подтвержденных случаев, и, к сожалению, 1 из них летальный», – заключил Педенко.