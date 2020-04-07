В «ДНР»: Мужчина нашел боевой снаряд и решил оставить себе как сувенир

В «ДНР» 37-летний житель Тореза (после переименования – Чистяково) хранил дома боевой снаряд. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

В «полицию» обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что в ее дверь настойчиво стучит нетрезвый бывший сожитель и требует пустить внутрь. «Во время беседы с правонарушителем сотрудник службы участковых инспекторов заметил у него в летней кухне предмет, внешним видом схожий с боевым снарядом. Владелец сообщил, что нашел боеприпас и решил оставить себе в качестве сувенира», – уверяют в «ДНР».

В «МВД» утверждают, что опасный предмет был изъят и направлен на экспертизу, которая показала, что это боеприпас.

Мужчину обещают привлечь к «уголовной ответственности».