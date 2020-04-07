Импортные продукты дорожают: Эксперт назвал причины

На фоне эпидемии коронавируса, карантина и разворачивающегося кризиса в Украине цены на продукты питания (и не только) устроили настоящие «американские горки». Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинцы обеспечены продовольствием, и недостатка в нем не будет. Но наличие объема не обеспечивает удержание стоимости.

В частности, импортные продукты станут (а некоторые уже стали) дороже. Об этом «Донецким новостям» рассказал экономический и политический эксперт Борис Кушнирук.

По его словам, есть сезонный фактор. Овощи и фрукты прошлого сезона, к примеру, объективно дорожают, ведь их уже меньше в хранилищах, а новых пока нет. И так происходит каждый год. «В сезонном режиме (весна-лето) те же яйца будут традиционно дешеветь. Мясо-молочная группа – не думаю, что есть причины для удорожания. Скорее, производители будут иметь проблемы с реализацией – падение доходов населения приводит к уменьшению потребления более дорогой группы товаров», – сообщил Борис Кушнирук.

Как отметил эксперт, произойдет смещение в сторону более дешевых продуктов питания. А потом можно прогнозировать, что цены на ряд продуктов и товаров будут падать.

«Те же крупы дорожать не должны. Более того – думаю, будут проблемы с их реализацией в связи с тем, что люди в истерическом состоянии забили ими домашние закрома. И теперь торговые сети столкнутся с проблемой продажи такого вида продукции, от которой уже ломятся все полки», – рассказал Кушнирук.

По словам эксперта, импортные товары будут дороже. Некоторые уже стали. «Причины две: девальвация гривны и транспортно-логистические проблемы. Ведь из-за закрытия границ и введения ряда запретительных мер перемещать продукты и товары стало намного сложнее. Это могло бы дать возможность заполнить соответствующие «пробелы» за счет товаров украинского производства (хоть тот же сыр у нас в позиции цена-качество в разы уступает импортному), но карантинные меры загоняют украинский бизнес в такую бездну, из которой он может и не выбраться», – объяснил он.

«Подытоживая: до осени я не жду существенного подорожания (кроме сезонных факторов и импорта). Курс гривны до осени также будет стабильным. А вот осенью может сыграть совокупность факторов, которые могут привести к росту цен. Факторов и политических, и экономических. Есть игроки, которые ради достижения своих целей играют на дестабилизацию, которым выгодны дефолт и хаос», – резюмировал Борис Кушнирук.

С комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Карантинное подорожание: Почему в Украине выросли цены на продукты – и что будет дальше».