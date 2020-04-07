Вход – в масках, торговцев в 60 раз меньше: В Славянске снова заработали рынки (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 7 апреля, после закрытия на карантин возобновили работу два городских рынка. Но если до карантина на Центральном рынке торговали до 1,5 тыс. продавцов, то в первый день работы – их всего 25. Об этом передает корреспондент «Донецких новостей».

Так, сегодня открылся Центральный рынок и рынок в микрорайоне Лесной. «Также может быть открыт рынок на железнодорожном вокзале как филиал Центрального рынка, но это на усмотрение администрации рынка», – сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Количество торгующих существенно ограниченно. «Потому что для того, чтобы торговать на рынке, необходимо пройти ряд мероприятий. Необходимо зарегистрироваться как предприниматель и пр. Кто захочет и сделает эту процедуру – сможет торговать. За выполнением всех карантинных мероприятий будет наблюдать полиция и комиссия городского совета. Вход на территорию, как и в магазины, – в масках. Кроме того, на рынке предусмотрен медицинский пост, где будет проводиться осмотр торгующих на предмет явных признаков респираторных заболеваний», – говорит мэр.

О том, как теперь работает Центральный рынок, «Донецким новостям» рассказал его директор Роман Песляк. «Предприятие до сегодняшнего дня не функционировало. Закрыть рынки легко, а возобновить их работу – конечно, большой труд. Многие предприниматели прекратили деятельность, сейчас тяжело всем. Заново все вернуть на свои места – трудно. Во-первых, это снижение покупательской способности населения. Люди придерживаются карантина и, в основном, находятся дома. Соответственно, покупателей стало меньше. Также и торгующих стало меньше. До карантина на рынке было около полутора тысячи продавцов. Сегодня, в первый день, работает около 25 человек», – отметил он.

Роман Песляк

Так, сегодня на Центральном рынке торговали саженцами, продуктовой группой товаров (примерно 10 точек), несколько человек предлагали рассаду.

Роман Песляк уверен, что количество продавцов будет увеличиваться, но для них сейчас введены дополнительные требования. «Для того, чтобы осуществлять торговлю во время карантина, должна быть справка о том, что человек зарегистрирован как оператор рынка, она оформляется в госпродслужбе. Также для этого все должны быть оформлены как предприниматели. К примеру, сельхозпроизводители до карантина имели право торговать, не оформляя предпринимательскую деятельность. В связи с этим, конечно, им несколько тяжелее теперь – это и документы оформить, и налоговая нагрузка возрастет. Принимать будем всех, кто будет соответствовать требованиям санветслужбы. Я думаю, две недели нам понадобится для того, чтобы выйти на лучший результат», – говорит Песляк.

В первый день работы Центрального рынка

По словам директора предприятия, рынок работает с соблюдением всех мер профилактики. «Всех требований, которые выдвинуты главным санитарным врачом, придерживаемся. Это наличие на торговых местах дезинфицирующих средств, все продавцы и покупатели на территории рынка – в масках, соблюдается полностью масочный режим. За соблюдением правил карантина следят сотрудники охраны рынка и представители правоохранительных органов, которые находятся на территории. Кроме этого проводится дезинфекция в крытых мясных павильонах. Мы докупили бактерицидные лампы, для мясного павильона – озонатор. То есть максимально усиливаем необходимые нормы, чтобы покупателям и торгующим было безопасно», – отметил директор.

На рынке соблюдаются меры профилактики

На данный момент работает три входа на территорию рынка. Сотрудники охраны контролируют число входящих, чтобы не создавать очередей у торговых точек. «В зависимости от того, сколько покупателей выходит, – соразмерно и запускаем», – уточнил Песляк.

Охранники контролируют число входящих

Рынок будет работать с 6:00 до 15:00 каждый день, кроме понедельника

В первый день на рынке немноголюдно. Возле входов – небольшие очереди. На воротах – предупредительные надписи и схема рынка с обозначением работающих торговых точек. Торговые ряды, предназначенные для продажи промышленными товарами, обувью, цветами, автозапчастями и другими, не входящими в перечень разрешенных, обтянуты лентами с предупреждающими надписями «Торговые ряды временно не работают».

Часть павильонов закрыта

В крытых павильонах нанесена ограничительная разметка, пока они пустуют. А возле каждой работающей торговой точки покупатели могут воспользоваться дезинфицирующими растворами для рук и перчатками.

Покупатели отмечают, что хотелось бы видеть больше продуктов в мясных и овощных рядах. И на рынок они пришли с надежной купить именно их.

Пользуется популярностью посадочный материал.

В зоне торговли посадочным материалом

Светлана, жительница села Маяки (Славянский район), продает саженцы винограда. «Мы довольны, что рынок открылся, что люди ходят. Есть у нас все – все продается. Я лично торгую виноградом. Есть укрывные и неукрывные сорта, кишмиш, винные, универсальные – разные сорта винограда. Девочки рядом торгуют розами, кустарниками, деревьями всякими-разными, цветами. В одном месте можно купить все необходимое для сада-огорода. Мы торгуем здесь уже по 20 лет, и за качество отвечаем», – делится Светлана.