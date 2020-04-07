Изымают истории болезней умерших: В «Л-ДНР» скрывают распространение коронавирусной болезни

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «власти республик» продолжают скрывать факты распространения заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 7 апреля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – отметил Мотузяник.

По его словам, представители «силовых структур» изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к «уголовной» ответственности за разглашение информации, в том числе, о том, что большинство инфицированных в течение марта этого года посещали Россию через неконтролируемые Украиной участки границы.

При этом, по данным ГУР, продолжается процесс паспортизации населения. С начала апреля этого года специальными автобусными рейсами в Ростовскую область и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек.

«По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – добавил Мотузяник.