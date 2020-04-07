В Пенсионном фонде Украины рассказали о выплате апрельских пенсий

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсионных выплат. С начала месяца на на выплаты направлено 10,1 млрд грн. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба ПФУ.

«7 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на пенсионные выплаты направлено 1,5 млрд грн. С начала месяца пенсии профинансированы на сумму 10,1 млрд грн.

В ПФУ напомнили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке: пенсия будет зачислена на счет в банке, а тем, кто получает пенсии через АО «Укрпочта», их доставят почтальоны домой.

«Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью», – добавили в Пенсионном фонде.