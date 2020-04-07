Из-за пандемии: В неподконтрольном Антраците остановлены две шахты

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) местные «власти» остановили работу двух шахт в связи с пандемией коронавирусной болезни. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) на своей странице в Facebook.

Как отмечают правозащитники, шахты «Комсомольская» и «Партизанская» остановлены с 4 апреля.

«В Антраците остановлены две шахты в связи с пандемией. С прошлой субботы (04.04.2020) переведены в режим жизнеобеспечения шахты "Комсомольская" и "Партизанская", в связи с невозможностью подвоза людей», – говорится в сообщении.

Напомним, что в неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) «власти» ликвидировали 2 шахты – «Новопавловскую» и «Миусинскую». Эти предприятия затоплены.