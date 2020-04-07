На Донетчине задержали наркосбытчика

Жителя Украинска (Донецкая обл.) задержали во время продажи наркотиков. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что правоохранители Селидово получили оперативную информацию о том, что житель Украинска занимается продажей наркотиков. Для документирования преступной деятельности мужчины сотрудники криминальной полиции в два этапа провели оперативную закупку. Наркосбытчика задержали при продаже очередной дозы.

В результате обыска в квартире мужчины полицейские обнаружили и изъяли семена конопли, высушенную марихуану, шприцы – как пустые, так и с наркотическим веществом, весы, посуду, которая использовалась для изготовления наркотиков, и деньги, полученные преступным путем.

«Установлено, что изготовленное собственноручно наркотическое вещество "винт" злоумышленник продавал наркозависимым жителям Украинска и соседних населенных пунктов. Как выяснилось, фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение правонарушений в сфере оборота наркотических средств», – рассказали в полиции.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении двух уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.