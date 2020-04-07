Источник пока не известен: В Дружковке определены 45 контактных лиц умершего от коронавируса

Источник заражения жителя Дружковки (Донецкая обл.), который умер от заболевания коронавирусной инфекцией, еще не установлен. Всего определено 45 контактных лиц. Об этом сегодня, 7 апреля, рассказала заместитель Дружковского городского головы Наталья Слесаренко на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, в Дружковке продолжается эпидемиологическое расследование. Всего выявлено 45 контактных лиц, в том числе 32 медицинских работника, 1 семейный врач, 2 члена бригады «скорой помощи», 8 контактных лиц в быту, и 2 пациента, которые находились с ним в одной палате.

«Было проведено 34 быстрых теста, все они на сегодня отрицательные, поэтому подозрений по дальнейшему распространению у нас пока нет, но будем дальше мониторить эту ситуацию. У жены этого мужчны, который умер, и племянника, который с ним непосредственно контактировал, отобраны материалы для ПЦР-исследования. По месту жительства проведена дезинфекция, также в отделении больницы, где он находился, проведена полная дезинфекция», – рассказала заместитель мэра Дружковки.

Она также уточнила, что 13 врачей из числа контактных лиц находятся в изоляторе, но продолжают оказывать помощь тем 2-м пациентам, которые также контактировали с заболевшим коронавирусом. Все остальные контактные лица находятся на самоизоляции и наблюдаются семейными врачами.

Наталья Слесаренко отметила, что источник заражения эпидрасследованием пока не установлен: «Контактные лица есть, но среди них не выявлено тех, кого можно считать источником».

Она подтвердила информацию, что племянник умершего 3 месяца назад был в Чехии, но его не рассматривают как возможный источник заражения, поскольку инкубационный период болезни давно завершился.

Заместитель мэра также рассказала, что процедуру погребения умершего от коронавируса провели в соответствии с распоряжением руководителя по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Виктора Ляшко.

«Тело было обработано хлорсодержащими дезинфекторами, упаковано в плотный пакет, поместили в гроб, который был закрыт. Погребение проводили 4 работника коммунального предприятия, они полностью были одеты в защитную одежду. На погребении присутствовал только племянник, который до того уже контактировал с этим человеком. Мужчина умер в пятницу, в субботу его уже похоронили», – сказала Слесаренко.

В целом, по ее словам, несмотря на эти события, ситуация в Дружковке «достаточно спокойная».