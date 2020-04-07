Донетчина получила 50 тыс. быстрых тестов на коронавирус из Южной Кореи

В Донецкую область поступила первая партия из 50 тыс. тестов на коронавирус южнокорейского производства. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сегодня была получена первая партия корейских быстрых тестов. Это тесты, которые позволяют делать анализ не только сыворотки крови, но и цельной крови. Было получено 50 тыс. тестов, они все сегодня-завтра будут распределены между всеми учреждениями здравоохранения первичной и вторичной, специализированной медицинской помощи», – рассказал Педенко.

По его словам, на следующей неделе ожидается поступление еще 50 тыс. таких тестов, поэтому всем, кому необходимо, этот быстрый тест будет проведен.

«Это должны быть люди с респираторными заболеваниями, у здорового человека тест будет негативный», – подчеркнул Педенко.