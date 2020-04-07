Контроль обсервации: В Украине начало действовать специальное приложение

Приложение «Дія» планируют использовать для проверки соблюдения условий карантина, а за нарушение его условий могут штрафовать.Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в эфире одного из телеканалов, пишет « Укринформ ».

В частности, он ответил на вопрос: «Если человек не будет устанавливать приложение или устанавливает, но не пользуется, каковы возможные последствия?».

«Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 211, которое приняли 11 марта, то это, по сути, является нарушением режима карантина. Там уже от количества его нарушений зависит этот штраф, который человек будет платить», – сказал чиновник.

Федоров добавил, что есть определенное время, за которое человек должен пройти проверку в приложении, однако не уточнил, сколько именно.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует запустить мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции зараженных коронавирусом уже на следующей неделе.