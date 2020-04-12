Недополученная пенсия умершего на неподконтрольном Донбассе: Наследник имеет право на получение в полном объеме без ограничений

В Украине наследники при попытке получить законное наследство (в частности, недополученную при жизни умершего пенсию) часто сталкиваются с преградами со стороны органов Пенсионного фонда. 20 февраля 2020 года по иску в таком деле Верховный суд Украины вынес постановление. Об этом рассказала адвокат благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Алла Скворцова, передает пресс-служба Фонда.

По ее словам, позиция органов Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по выплате наследникам недополученной при жизни умершего пенсии такова: размер недополученной пенсии должен рассчитываться с учетом ч. 1 ст. 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», – начисленные суммы пенсии, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил своевременно по собственной вине, выплачиваются за прошедшее время, но не более, чем за 3 года до дня обращения за получением пенсии. «Однако, такая позиция органов ПФУ не согласуется с действующим законодательством Украины. Кроме того, уже есть положительная практика Верховного суда – постановление от 20 февраля 2020 года, где указано, что суммы пенсии, которые перешли по наследству, передаются наследникам в полном объеме без каких-либо временных ограничений (дело № 428/5818/18)», – сказала Алла Скворцова.

Обстоятельства дела

Истица – жена умершего Б. Мужчина имел инвалидность I группы. После полученной в 1979 году травмы на производстве он не мог ходить, а следовательно, нуждался в постоянном постороннем уходе. На подконтрольной правительству Украины территории зарегистрирован как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) не был, пенсию не получал, ведь был прикован к постели.

Истица всю жизнь посвятила уходу за мужем, а все сэкономленные средства тратила на лечение и поддержание состояния его здоровья. После смерти Б. открылось наследство на наследственное имущество, истица получила свидетельство о праве на наследство по закону, однако управление ПФУ выплатило недополученную пенсию не в полном объеме, а только за последние 3 года до дня обращения за получением пенсии.

Не согласившись с произволом УПФУ, истица обратилась за помощью к БФ «Право на защиту». Юристы организации подготовили иск, а адвокаты осуществляли представительство прав и интересов истца в суде.

Позиция судов

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск по основаниям, на которые ссылалась истица, – что нормы ч. 1 ст. 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые регулируют выплату пенсионеру определенных сумм пенсии не более чем за 3 года до дня обращения за получением пенсии, не распространяются на правоотношения по получению наследниками умершего пенсионера сумм пенсии, которые перешли по наследству.

Не согласившись с решением судов первой и апелляционной инстанции, представитель ответчика (УПФУ) обратился с кассационной жалобой в Верховный суд.

Верховный суд не установил оснований для отмены обжалованных судебных решений, поэтому оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда – без изменений.

Как отмечает Алла Скворцова, особого внимания заслуживают следующие аргументы Верховного суда:

В соответствии со ст. 1227 Гражданского кодекса Украины, суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, пособий по временной нетрудоспособности, возмещений в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, других социальных выплат, которые принадлежали наследодателю, но не были им получены при жизни, передаются членам его семьи, а в случае их отсутствия – входят в состав наследства.

Суды обоснованно исходили из того, что положения ч. 1 ст. 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» не распространяются на правоотношения по поводу получения наследниками умершего пенсионера сумм пенсии, которые перешли по наследству.

Дата обращения наследника в орган ПФУ с требованием о выплате начисленной при жизни наследодателя пенсии не влияет на размер выплат и не предоставляет органам ПФУ права на ограничение этих выплат.

В этом деле во исполнение решения суда ответчик выплатил истцу недополученную пенсию в полном объеме.

«Верховный суд в очередной раз встал на защиту незащищенных жителей временно оккупированных территорий. Хочется верить и надеяться на то, что подобная судебная практика приведет к отсутствию споров между наследниками и органами ПФУ в будущем. Сейчас органы ПФУ не соблюдают требований действующего законодательства и, несмотря на положительную практику судов, продолжают сознательно нарушать права граждан. Однако, нужно знать, что наследник имеет право на получение недополученной пенсии умершего в полном объеме без каких-либо временных ограничений. Поэтому в случае нарушения ваших прав советуем обращаться в суд за защитой», – резюмировала Алла Скворцова.