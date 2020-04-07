На Днепропетровщине разоблачили группировку торговцев оружием

Служба безопасности Украины блокировала в Днепропетровской области деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте военных средств поражения. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, трое жителей региона, среди которых один бывший полицейский, организовали нелегальную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов. Средства поражения они прятали в своих домах. Клиентов фигуранты подыскивали через личные связи, в частности в криминальных кругах.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправной реализации злоумышленниками 3 гранат Ф-1.

Правоохранители задержали одного из участников группировки в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Никопольском районе при попытке сбыта автомата Калашникова.

«Во время обысков в домах фигурантов сотрудники СБУ изъяли 3 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, несколько ружей и пистолетов и почти 11 тыс. патронов различного калибра. Также обнаружена компьютерная техника и средства мобильной связи с доказательствами незаконной деятельности и деньги, вероятно полученные преступным путем. Полученные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – рассказали в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ношение, изготовление или сбыт оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к махинациям с военными средствами поражения. Проверяется информация о нелегальной переправке обнаруженного оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.