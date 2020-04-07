Регулярно меняют: В Славянске памятник предпринимателю-челночнику «защитили» маской (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) в период карантина на скульптуру предпринимателя одели защитную маску. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», памятник предпринимателям 90-х годов установлен у входа Центрального рынка, который сегодня, 7 апреля, возобновил свою работу.

Идея с медицинской маской принадлежит предпринимателям, торгующим на Центральном рынке. Они «установили» ее на памятник в середине марта, когда рынки города закрыли на карантин. «Уходя на карантин, наша инициативная группа одела маску на предпринимателя, и он вместе с нами ушел на карантин», – пояснили торговцы.

Отметим, что маска чистая, практически белоснежная – т. к. ее периодически меняют.

Памятник предпринимателям 90-х годов был установлен в Славянске в 2006 году ассоциацией «Деловое содействие». Он изготовлен в художественной мастерской «Византия», которая ранее работала в ныне неподконтрольной украинским властям Горловке.

На постаменте – скульптура мужчины, символизирующего первых предпринимателей-челночников. В одной руке он держит популярную в то время «кравчучку», а во второй – еще один атрибут торговцев – «клетчатую» сумку.

После появления памятника в Славянске пошло поверье, что того, кто потрет ботинок предпринимателя, обязательно ждет финансовое благополучие и удача. Эту традицию, в частности, соблюдают продавцы, торгующие на Центральном рынке.

Как сообщалось ранее, сегодня, 7 апреля, в Славянске после закрытия на карантин возобновили работу городские рынки. Но если до карантина на Центральном рынке торговали до 1,5 тыс. продавцов, то в первый день работы – их всего 25. Сейчас для посетителей и торговцев введены дополнительные меры безопасности, число покупателей на входе регламентируют охранники.