В Донецкой ОГА разъяснили порядок работы мобильных бригад по тестированию на коронавирус

Во всех городах и районах Донетчины созданы специальные мобильные бригады для оперативного забора образцов с целью тестирования на коронавирус. Они работают по единому алгоритму. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«На каждой административной территории созданы мобильные бригады для забора материалов на тестирование. Алгоритм такой, что если у человека, который находится на самоизоляции или контактировал с кем-то, кто прибыл с территорий, где есть случаи коронавирусной инфекции, есть хотя бы 3 клинических признака заболевания коронавирусной инфекцией, по подозрению лечащего врача будет вызвана эта мобильная бригада. Вызывает ее сам лечащий врач. Такая бригада не оказывает никакой помощи, а создана только для того, чтобы взять у пациента назофарингеальный мазок на ПЦР», – рассказал Педенко.

Он добавил, что образцы доставляют в региональный филиал областного лабораторного центра, а потом эти материалы централизованно будут доставляться в ПЦР-лабораторию в городе Славянске.

Педенко также сообщил, что за первый день работы, 6 апреля, лаборатория в Славянске провела 18 ПЦР-исследований.

«17 результатов было негативных, а 18-й позитивный. Это не новый случай, это тест женщины, которая уже получает лечение от коронавирусного заболевания, и ей нужно сделать 2 теста, чтобы ее могли выписать, если оба результата будут негативными. К сожалению, пока тест был позитивным», – уточнил Александр Педенко.