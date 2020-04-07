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На Донетчине пиротехники ГСЧС обезвредили 17 взрывоопасных предметов

07.04.20 16:24
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

За минувшие сутки, 6 апреля, на Донетчине пиротехники ГСЧС обезвредили 17 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что пиротехники обследовали территорию площадью 7,73 га.

«Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по очистке территории Донецкой области от взрывоопасных предметов. Так, за минувшие сутки была обследована территория площадью 7,73 га и изъято и уничтожено 17 взрывоопасных предметов», – сказано в сообщении ГСЧС.

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