В «ДНР» прошла волна арестов, – Стрелков

Бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил об очередной волне арестов среди экс-верхушки «ДНР». Об этом Гиркин написал сегодня, 7 апреля, на своей странице в соцсетях.

«В ДНР – волна арестов. В числе арестованных – А. Филиппова, бывший "начальник ГРУ ДНР" ("рулила" некоторое время после "Хмурого" по назначению Захарченко). Почти все арестованные – тоже из бывших "хмуровцев". По моим данным, инкриминируемые им особо тяжкие преступления имели место быть и не были связаны непосредственно с боевыми действиями (в отличие от ситуации с "осуждением" Мозгового и "Августа"). Поэтому прошу не спешить "разгонять волну" под лозунгами "опять посадили невинных ополченцев», – написал Гиркин.

Напомним, что Игорь Гиркин (Стрелков) ранее заявлял о том, что Донетчина под руководством «главы ДНР» Дениса Пушилина превращается в «отстойник» и «клоаку».