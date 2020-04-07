На Луганщине развернули палаточный городок для полевого госпиталя или мест обсервации (Фото)

В Станично-Луганском районе (Луганская обл.) прошли учения по развертыванию палаточного городка для возможного расположения полевого госпиталя или мест обсервации. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

Данное мероприятие состоялось 6-7 апреля на территории КУ «Стадион "Нива"» во исполнение Протокола № 5 от 6 апреля 2020 года заседания районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций «О состоянии обеспечения мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СоV-2».

Как отмечается, стадион «Нива» уже не раз становился местом тренировок Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полиции, поэтому и в этот раз тоже были использованы его площади.

Так, во время тренировок было отработано взаимодействие районных специализированных служб по быстрому перемещению палаток, складных коек до определенного места, разгрузки и установки палаток, обустройство палаток, подключение к электросетям. Отработан процесс питания, санитарной обработки, аварийного энергоснабжения. Проведен расчет количества необходимого персонала и ряд других вопросов, необходимых для функционирования городка.

В последующие дни будет отработано свертывание палаточного городка.

Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА

Напомним, по состоянию на сегодня, 7 апреля, в Украине с начала эпидемии лабораторно подтверждены 1 462 случая COVID-19, из них 104 ребенка. Всего с подозрением на коронавирус за весь период было выявлено 6 385 случаев. За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировано 10 случаев COVID-19 (+1 за сутки), в Луганской – 3 случая, новых не зафиксировано.