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Пиротехники изъяли реактивный снаряд на Луганщине

07.04.20 19:16
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области

В Луганской области пиротехники изъяли реактивный снаряд. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.

Так, за прошедшие сутки, 6 апреля, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверено 6,71 га местности. Работы проводились в Сватово и Попаснянском районе. «Обнаружена, изъята и уничтожена одна единица взрывоопасных предметов, а именно реактивный снаряд», – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются исключительно подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.

При обнаружении взрывоопасного устройства:

  • немедленно сообщите в дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 102 или 101);
  • не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;
  • прекратите все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
  • не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);
  • дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.

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