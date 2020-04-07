Пиротехники изъяли реактивный снаряд на Луганщине

В Луганской области пиротехники изъяли реактивный снаряд. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.

Так, за прошедшие сутки, 6 апреля, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверено 6,71 га местности. Работы проводились в Сватово и Попаснянском районе. «Обнаружена, изъята и уничтожена одна единица взрывоопасных предметов, а именно реактивный снаряд», – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются исключительно подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.

При обнаружении взрывоопасного устройства: