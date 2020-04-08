Платят по 100 грн в сутки: Застрявшие на КПВВ не могут воссоединиться со своими семьями

Учитывая угрозу COVID-19, Киев перекрыл все движение через линию разграничения на востоке Украины, не обеспечив при этом условий для людей, которые в результате этих действий могут застрять на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Об этом заявляет Международная правозащитная организация Human Rights Watch.

«Линия разграничения отделяет подконтрольные правительству территории от регионов, находящихся под контролем вооруженных группировок пророссийских сил», – отмечается в сообщении.

По словам заместителя директора Human Rights Watch по вопросам Европы и Центральной Азии Рейчел Денбер, для Украины нынешняя ситуация в области здравоохранения является чрезвычайной. Поэтому власть имеет все основания ограничивать передвижения, в том числе и на охваченных конфликтом территориях Донецкой и Луганской областей. «Но одновременно власть должна сделать все, чтобы члены семей были вместе, а также должна приложить максимальные усилия для обеспечения гуманитарных потребностей людей, застрявших [на КПВВ]», – сказала она.

На многие дни десятки людей, часто без финансовой возможности обеспечить себе достойный приют, застряли на КПВВ. У них нет возможности попасть в «Л-ДНР».

Среди положительных действий власти в организации отмечают то, что в Луганской области 1 апреля 26-м из 60 человек было разрешено перейти линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская». «Теперь должно быть сделано все, чтобы решить проблемы других людей, которые застряли на КПВВ, и дать им воссоединиться со своими семьями. Или же помочь с размещением на период ожидания пересечения. Если Киев позволит этим людям выезд, то власть противоположной стороны должна позволить им въехать», – считают правозащитники.

Некоторые люди сокрушаются, как будут жить без них их семьи. Так, житель Луганска Максим в телефонном разговоре с Human Rights Watch рассказал, что закрытие границы разлучило его с семьей, оставшейся в «ЛНР» – женой, 4-летней дочерью и родителями, которым более 70 лет. «Мне надо домой, я единственный кормилец в семье», – сказал он.

Максим более чем два дня добирался до КПВВ и попал сюда 25 марта, но силовики отклонили три его прошения на разрешение пересечения, заявляя, что он не имеет на это достаточных оснований. Максим платит по 100 грн за ночь в хостеле недалеко от КПВВ.

Юрий, который работает в Киеве, приехал в Станицу Луганскую на такси, заплатив 3 тыс. грн. Когда попросил разрешение на пересечение, представители власти сообщили об отсутствии у него уважительных на то причин. Юрий рассказал Human Rights Watch, что ночевал на улице возле КПВВ, что уже не имеет денег, чтобы вернуться в Киев, и платит 130 грн за ночь в хостеле. «Я просто хочу вернуться домой. Там моя мать, [в нашем селе] снова начались обстрелы и ей тяжело там быть одной», – поделился он.

По информации правозащитников, люди, застрявшие на КПВВ, ночуют в хостелах по несколько человек на комнату, каждую ночь в других номерах и с другими соседями, а это увеличивает шансы распространения вируса.

«Этот гуманитарный кризис должен быть решен по-человечески. Украинские чиновники и де-факто администрации должны сделать все возможное для скорейшего воссоединения семей, а также обеспечить на КПВВ соблюдения людьми надлежащей социальной дистанции. Кроме того сейчас необходимо гарантировать людям, которые застряли на КПВВ, достойные условия проживания», – резюмировала Рейчел Денбер.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 апреля, почти 50 человек до сих пор остаются на КПВВ «Станица Луганская» и не могут пересечь линию разграничения в сторону неподконтрольной украинской власти территории.