«Или они бессмертные?»: В Славянске пояснили, когда не будут штрафовать жителей без масок

В Славянске (Донецкая область) с 6 апреля, как и по всей Украине, вступили в силу новые усиленные карантинные меры. Среди них – обязательное ношение гражданами маски или респиратора в общественных местах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», при этом есть ситуации, когда полиция не будет штрафовать горожан, прогуливающихся без масок.

Как отметил Славянский городской голова Вадим Лях, наиболее актуальный вопрос жителей: что является общественным местом, что – нет. «У нас все попроще – наш город небольшой, не мегаполис, и человек должен понимать, что если он выходит из многоквартирного дома, попадает в подъезд или лифт – это уже общественное место, и он должен быть в маске», – сказал он.

Мэр разъяснил, в каких случаях полиция не будет штрафовать горожан. «Не будет штрафовать людей, которые без маски просто идут по улице в количестве двух человек или сопровождая детей, как положено по постановлению. Но как только человек подойдет к общественному месту (например, к магазину, зайдет в подъезд либо административное здание, либо присядет на лавочке, где могут находиться еще люди) – он должен быть в маске, и на это полиция будет обращать внимание. А на движущего пешехода, который будет идти по улице – нет, потому что мы понимаем, что сегодня этот человек никуда не попадет без маски», – пояснил Лях.

«Тут уже нужно привыкать: выходя из дома – бери маску. Маска может быть как покупная, так и сделанная собственноручно», – добавил градоначальник.

Призвала жителей Славянска носить маски и работница одной из стоянок, расположенной в районе открывшегося Центрального рынка, Наталья. На протяжении всего рабочего дня она общается с большим количеством людей и отмечает, что половина – не соблюдает эту карантинную меру.

«50% людей без масок – те, кто просто мимо идет, либо стоят, курят, напитки пьют. Идут без масок люди – они сами себя не берегут. Просто обидно, что коронавирус у нас в Украине распространяется, каждый день число заболевших растет по сотне минимум, а жители так беспечны к своему здоровью. Вот, например, в Италии – там люди точно так же наплевательски относились к карантину, и в итоге население вымирает от коронавируса. Неужели люди хотят, чтобы и в Украине было бы точно также? Вот это обидно. Или они бессмертные? Замечание я никому не делаю, не имею права, т.к. это имеют право делать только полицейские», – делится работница стоянки.

Как рассказала «Донецким новостям» старший инспектор Славянского отдела полиции Мария Тюрина, во время карантина полиция осуществляет контроль за выполнением противоэпидемическими мероприятиями. «Одной из основных задач полицейских в этих условиях является проведение разъяснительной работы, особенно среди граждан, которые входят в группу риска. Однако, если граждане будут нарушать карантинные меры и не реагировать на замечания полицейских, то такие граждане будут привлекаться к ответственности», – пояснила старший инспектор.

Она отметила, что с начала карантинных мероприятий в Славянске составлено 11 протоколов по ст. 44-3 («Нарушение правил карантина людей») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. В том числе вводится обязательный масочный режим.