Пересечение линии разграничения на Донбассе: Есть особые дни

В Луганской области определены 2 дня в неделю, когда граждане могут подать заявление на включение в список для пересечения линии разграничения. Такое пересечение возможно с гуманитарной целью, списки утверждает Госпогранслужба. Об этом сообщил начальник Управления пограничного контроля Департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что в Донецкой и Луганской областях КПВВ не работают, они закрыты. Но по Луганской области в рамках работы Трехсторонней контактной группы был принят механизм пропуска людей в отдельных случаях.

«Этот механизм заключается в том, что в неделю определено два дня – это среда и суббота – когда граждане подают списки, и по спискам мы пропускаем в ОРДЛО*, и, соответственно, оттуда пропускают. Небольшое количество, но это те, кому остро требуется пересечь линию разграничения по гуманитарным вопросам. И если командующий Объединенных сил принимает решение – граждане пересекают линию разграничения», – сказал Лысюк.

Однако по Донецкой области такой механизм еще не принят. «Договоренность пока что отсутствует. Пропуск не осуществляется ни в одну, ни в другую сторону. Однако бывают одиночные случаи, когда граждане прибывают к нам с неподконтрольной территории, то командующим Объединенных сил принимается решение, и такие граждане пропускаются», – отметил начальник управления, уточнив, что в Донецкой области полностью прекратили пропуск именно сторона «ДНР».

*ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей