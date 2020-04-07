Слишком рано: ВОЗ призвала страны не ослаблять карантинные меры

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала руководства стран, где приняты ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, не снимать их слишком рано. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на виртуальном брифинге, которого процитировало Reuters, пишет « Украинская правда ».

«Одно из самого важного – не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным – если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться обратно с осложнениями», – сказал представитель ВОЗ.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения не имеет общих рекомендаций для стран и регионов относительно смягчения мер по замедлению распространения пандемии коронавируса.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 7 апреля, в Украине с начала эпидемии лабораторно подтверждены 1 462 случая COVID-19, из них 104 ребенка.