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Слишком рано: ВОЗ призвала страны не ослаблять карантинные меры

07.04.20 17:52

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала руководства стран, где приняты ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, не снимать их слишком рано. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на виртуальном брифинге, которого процитировало Reuters, пишет «Украинская правда».

«Одно из самого важного – не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным – если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться обратно с осложнениями», – сказал представитель ВОЗ.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения не имеет общих рекомендаций для стран и регионов относительно смягчения мер по замедлению распространения пандемии коронавируса.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 7 апреля, в Украине с начала эпидемии лабораторно подтверждены 1 462 случая COVID-19, из них 104 ребенка.

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