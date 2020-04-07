От проблем с пенсиями до пересечения КПВВ: Как жителям Донбасса и ВПЛ получить помощь юриста по телефону

Жители Донбасса и переселенцы в период карантина могут получить юридическую помощь по телефону. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщают пресс-службы представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине и благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своих страницах в Facebook.
Так, юристы ДСБ активно консультируют по телефонам «горячих линий» и занимаются судебными делами.
По информации правозащитников, сейчас наиболее актуальны следующие проблемы:
- около 40% обращений касались вопросов об ограничении передвижения и пересечения КПВВ на период карантина;
- многие сталкиваются с трудностями при получении пенсий и других социальных выплат;
- некоторые рискуют пропустить срок обращения в суд;
- у предпринимателей возникают проблемы с подтверждением форс-мажорных ситуаций и получением налоговых льгот на время карантина.
«С этими и другими вопросами вы можете обращаться к юристам DRC-DDG. Они всегда рады помочь», – говорится в сообщении.
«Горячие линии» Датского Совета по делам беженцев:
Мариуполь:
- +38 (095) 861 30 95;
- +38 (073) 122 74 64.
Славянск:
- +38 (095) 364 28 10;
- +38 (063) 543 15 85.
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Также предоставляют консультации опытные юристы БФ «Право на защиту». К ним можно обращаться переселенцам по вопросам:
- социальных выплат и пенсий;
- пересечения границы и линии разграничения;
- доступа к жилью, земле, собственности;
- регистрации и адресной помощи ВПЛ;
- получение компенсации за разрушенное или поврежденное жилье и имущество;
- оформление статуса пострадавшего в результате конфликта лица, компенсации за потерю родственников;
- получения всех видов документов;
- и другие вопросы, которые волнуют ВПЛ.
«Горячие линии» Фонда:
- +38 (099) 507 50 90;
- +38 (068) 507 50 90;
- +38 (093) 507 50 90.
Напомним, что для переселенцев разработан чат-бот, который дает ответы на актуальные вопросы юридического характера.