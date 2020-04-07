От проблем с пенсиями до пересечения КПВВ: Как жителям Донбасса и ВПЛ получить помощь юриста по телефону

Жители Донбасса и переселенцы в период карантина могут получить юридическую помощь по телефону. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщают пресс-службы представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине и благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своих страницах в Facebook.

Так, юристы ДСБ активно консультируют по телефонам «горячих линий» и занимаются судебными делами.

По информации правозащитников, сейчас наиболее актуальны следующие проблемы:

около 40% обращений касались вопросов об ограничении передвижения и пересечения КПВВ на период карантина;

многие сталкиваются с трудностями при получении пенсий и других социальных выплат;

некоторые рискуют пропустить срок обращения в суд;

у предпринимателей возникают проблемы с подтверждением форс-мажорных ситуаций и получением налоговых льгот на время карантина.

«С этими и другими вопросами вы можете обращаться к юристам DRC-DDG. Они всегда рады помочь», – говорится в сообщении.

«Горячие линии» Датского Совета по делам беженцев:

Мариуполь:

+38 (095) 861 30 95;

+38 (073) 122 74 64.

Славянск:

+38 (095) 364 28 10;

+38 (063) 543 15 85.

Telegram: Ситуация на блокпостах Донбасса, t.me/blokpostdonbass

Также предоставляют консультации опытные юристы БФ «Право на защиту». К ним можно обращаться переселенцам по вопросам:

социальных выплат и пенсий;

пересечения границы и линии разграничения;

доступа к жилью, земле, собственности;

регистрации и адресной помощи ВПЛ;

получение компенсации за разрушенное или поврежденное жилье и имущество;

оформление статуса пострадавшего в результате конфликта лица, компенсации за потерю родственников;

получения всех видов документов;

и другие вопросы, которые волнуют ВПЛ.

«Горячие линии» Фонда:

+38 (099) 507 50 90;

+38 (068) 507 50 90;

+38 (093) 507 50 90.

Напомним, что для переселенцев разработан чат-бот, который дает ответы на актуальные вопросы юридического характера.