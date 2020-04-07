В Краматорске и Бахмуте новые подозрения на коронавирус

В Краматорске (Донецкая обл.) сообщили о новом подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. В целом, на Донетчине уже 98 человек имеют подозрение на COVID-19, подтвержден диагноз у 11.Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«За минувшие сутки в Краматорске добавилось одно новое подозрение на заболевание коронавирусом. Биоматериал уже направлен на анализ в город Славянск».

Как отметили в горсовете, в городе в общей сложности было зафиксировано 11 подозрений на заболевание COVID-19, все они получили отрицательный результат.

Также, согласно информации Бахмутского городского управления здравоохранения, по состоянию на сегодня, 7 апреля, в Бахмуте также зарегистрирован один новый случай подозрения на заболевание коронавирусом COVID-19 у жительницы города, находившейся на самоизоляции.

В то же время, количество заболевших коронавирусом COVID-19 в городе осталось прежним – 1 человек. Женщина 55 лет, лечится в инфекционной больнице Мирнограда. Ее состояние удовлетворительное. На самоизоляции под наблюдением врачей находится 56 жителей города. Закончился срок самоизоляции у 65 человек.

Как сообщили в департаменте охраны здоровья Донецкой областной государственной администрации, по состоянию на сегодня, 7 апреля, в Донецкой области число людей с подозрением на COVID-19 возросло до 98 человек, из них, 14 детей.

«Количество лиц с подозрением на случай острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019 – nCOV (нарастающим итогом) – 98, из них детей – 14», – сказано в сообщении пресс-службы департамента в Facebook.

Уточняется, что по состоянию на сегодня, 7 апреля, с подозрением на коронавирус были госпитализированы 9 человек.

По информации медиков, число людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 11. Среди них:

в Мариуполе – 6;

в Белозерском – 1;

в Дружковке – 2;

в Мирнограде –1;

в Бахмуте – 1.

Помимо этого, 11 человек ожидают результатов обследования.

На сегодняшний день в Донецкой области зафиксирован 1 случай смерти человека от коронавируса, а также 1 человек вылечился.