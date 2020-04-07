Карантин в Украине: Кабмин определил особенности предоставления жилищных субсидий

В Украине правительство определило особенности предоставления жилищных субсидий в условиях карантина. Соответствующее постановление Кабинета министров № 247 от 25 марта 2020 года вступило в силу с апреля, передает «ЛІГА. Закон».

Так, по словам Министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, сейчас правительство предприняло еще один важный шаг для поддержки граждан в условиях карантина – упростило порядок предоставления жилищной субсидии и ввело дополнительную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг на время карантина.

Согласно постановлению, на период карантина запрещается прекращать предоставление жилищных субсидий, кроме обстоятельств, исключающих возможность предоставления жилищной субсидии (переезд семьи или смерть одинокого человека).

Расчет жилищных субсидий на период карантина будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотвод, поставка горячей воды, газа и электроэнергии для бытовых нужд (кроме отопления).

Также, отсрочено введение с 1 мая 2020 года до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания карантина, минимального обязательного платежа за потребленные услуги в размере 20% среднемесячного совокупного дохода семьи.

Всем домохозяйствам, получавшим жилищную субсидию в отопительном периоде 2019/2020 годов, субсидия на следующий период должна назначаться автоматически.

Кроме того, Кабмин постановил назначать жилищную субсидию гражданам, которые были уволены с работы в период карантина и зарегистрировались в службе занятости в качестве безработных, на основании заявлений о назначении жилищных субсидий и информации центров занятости относительно их нахождения на учете. При этом, для расчета жилищной субсидии учитывается размер назначенного пособия по безработице без учета сумм полученной зарплаты.