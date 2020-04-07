Помощь Фонда Рината Ахметова: В Мариуполь прибыли 15 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса

Сегодня, 7 апреля, медики Донецкой области получили от Фонда Рината Ахметова 50 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Из них 15 тыс. уже прибыли в Мариуполь. Передача тестов состоялась на базе Мариупольского центра первичной медико-санитарной помощи № 1. Отсюда они будут распределены по государственным больницам города, а также прилежащих населенных пунктов и районов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, город системно подошел к борьбе с эпидемией коронавируса – разработан четкий алгоритм действий, который призван не допустить распространения вируса. «Позиции Мариуполя усиливает то, что у нас есть надежные друзья в этой борьбе. Таким другом, который всегда приходит на помощь, является благотворительный Фонд Рината Ахметова. Благодаря экспресс-тестам наши врачи смогут быстрее ставить диагноз пациентам. Это позволит на ранних этапах выбирать правильную стратегию лечения. Благодарю Фонд и его основателя Рината Ахметова за постоянную помощь мариупольцам», – сказал он.

Член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко выразила уверенность, что экспресс-тесты помогут остановить распространение вируса COVID-19 на Донбассе: «Как показывает международный опыт, сокращение круга инфицирования – одна из самых действенных мер в борьбе с коронавирусом. Тесты обладают высокой точностью и помогут медикам определять статус пациента всего за 15 минут, что позволит быстро остановить распространение вируса. Фонд Рината Ахметова сейчас практически каждый день передает в регионы такие быстрые тесты».

О том, почему так важно делать быстрые тесты, рассказала заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова. «Тесты, переданные сегодня Фондом Рината Ахметова, очень важны. Мариуполь – это база южного региона Донецкой области для госпитализации как пациентов с подозрением на коронавирус, так и пациентов с уже подтвержденным диагнозом. Быстрая диагностика, которую можно проводить с помощью экспресс-тестов, поможет прерывать цепочки контактов и тем самым остановить распространение эпидемии. Поэтому помощь Фонда Рината Ахметова так важна и для пациентов, и для медиков, и для Мариуполя, и для жителей всего юга Донецкой области», – отметила Сухова.

Ксения Сухова и Вадим Бойченко

В пресс-службе напомнили, что Ринат Ахметов направил на борьбу с COVID-19 300 млн грн. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы пандемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.