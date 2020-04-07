Госструктуры Украины потратили на борьбу с коронавирусом почти 1 млрд грн: Что закупали

В Украине государственные структуры потратили почти 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом в период 20 марта по 4 апреля. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба системы электронных публичных закупок ProZorro.

«С 20 марта по 4 апреля государственные структуры закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн», – говорится в сообщении.

Как уточняется, государственные заказчики в этот период больше всего закупали:

медицинское оборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пульсоксиметры, мониторы пациента и т. д. (190,15 млн грн);

медицинские материалы, в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т. д. (147,12 млн грн);

оборудование для анестезии и реанимации, в частности кислородные концентраторы и другое (116,04 млн грн).

«На эти три категории приходится почти половина от общей суммы "антивирусных" закупок», – отмечается в сообщении.

Все закупки, которые осуществляют государственные структуры для предотвращения распространения коронавируса можно найти на портале Prozorro.gov.ua по поисковому запросу «обгрунтування: COVID-19».

В организации напоминают, что 29 марта правительство упростило процедуру осуществления «антивирусных» закупок. Теперь такие тендеры можно проводить в течение 1 дня. Кроме того, расширен перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре.