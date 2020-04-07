Карантин может частично действовать до сентября, – Шмыгаль

Некоторые ограничения карантина в Украине могут действовать до сентября, но уже во второй половине мая люди должны возвращаться к работе.ЛІГА.net» собеседник из политической силы.Об этом на встрече с малой фракцией «Слуги народа» сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказал «
По словам собеседника, премьер спрогнозировал не жесткий карантин. Из ограничений, в частности, может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах.
В то же время, по данным источника, премьер сказал, что в середине мая карантин могут постепенно ослабить, чтобы люди смогли вернуться на работу.