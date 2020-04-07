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Карантин может частично действовать до сентября, – Шмыгаль

07.04.20 18:37
Денис Шмыгаль / Фото: Правительственный портал
Денис Шмыгаль / Фото: Правительственный портал

Некоторые ограничения карантина в Украине могут действовать до сентября, но уже во второй половине мая люди должны возвращаться к работе.ref="http://www.liga.net/">Источник</a> Об этом на встрече с малой фракцией «Слуги народа» сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказал «ЛІГА.net» собеседник из политической силы.

По словам собеседника, премьер спрогнозировал не жесткий карантин. Из ограничений, в частности, может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах.

В то же время, по данным источника, премьер сказал, что в середине мая карантин могут постепенно ослабить, чтобы люди смогли вернуться на работу.

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