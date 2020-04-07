Карантин в Украине: Какие приняты ограничения для людей старше 60 лет

В Украине большой резонанс вызвали недавно принятые постановлением Кабинета министров № 211 нормы, касающиеся ограничений для граждан старше 60 лет. В Кабмине предоставили подробные разъяснения по этому вопросу, сообщает сегодня, 7 апреля, пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что граждане, которым исполнилось 60 лет, сейчас должны находиться дома. Также, им необходимо воздерживаться от контактов с другими людьми, кроме тех, с которыми они вместе проживают.

«Люди почтенного возраста входят в группу повышенного риска, поэтому требуют самоизоляции в определенном ими месте. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, 95% жертв коронавируса в Европе были старше 60 лет», – сказано в сообщении.

Также, люди, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, могут посещать магазины, аптеки и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 км от места самоизоляции. Они также должны придерживаться масочного режима и иметь при себе удостоверение личности.

В пресс-службе уточнили, что частоту выхода на улицу контролирует сам человек при условии соблюдения рекомендаций, но делать это желательно как можно реже и планировать закупки на более долгий временной период.

Кроме того, у пожилых людей есть возможность обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры по обслуживанию одиноких людей, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащее социальное сопровождение. Это, в частности, касается приобретения и доставки продуктов питания и лекарств социальными работниками.

Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно – через существующие онлайн сервисы. В ближайшие дни правительством будет принято решение о возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг через уполномоченные банки и «Укрпочту». Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на «горячую» линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов.

Получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу, в частности, по телефону.

Подчеркивается, что оставаться дома должны все люди, достигшие 60-летнего возраста. Исключение могут быть в том случае, если вы работаете на предприятиях критической инфраструктуры и осуществляете мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 и не можете работать удаленно. Тогда необходимо неуклонно придерживаться рекомендаций масочного режима, социальной дистанции в 1,5 метра, наличии удостоверения личности и свидетельства с места работы. Во всех остальных случаях работодатель может перевести в режим удаленной работы в определенном вами месте самоизоляции или предоставить отпуск на период действия карантина.

В соответствии с законодательством, увольнение в период действия карантина запрещено. Работник может претендовать на отпуск – оплачиваемый или без сохранения заработной платы, или на дистанционную работу. Если вас отправили в неоплачиваемый отпуск (простой), то государство планирует оплачивать 2/3 тарифной ставки оклада на период карантина.

Помимо этого, рекомендуется выбрать одно место изоляции и не менять его до 24 апреля. Однако, если вы решите разово поехать частным авто на дачу, потому что выбрали именно ее местом изоляции, – вы можете это сделать.