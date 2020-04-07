На Луганщине двое полицейских «погорели» на взятке от перевозчиков

На Луганщине задержали двух полицейских во время получения взятки от перевозчиков. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, при оперативном сопровождения Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях 7 апреля 2020 года задержали двух инспекторов сектора реагирования управления патрульной полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области во время получения неправомерной выгоды в размере 14 тыс. грн (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейские оказывали давление на бизнес и препятствовали предпринимательской деятельности автоперевозчиков. За возможность заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками на автодорогах Луганской и Донецкой областей они ежемесячно требовали по 1 тыс. грн с каждого транспортного средства.

Кроме того, за «помощь» в решении проблемных вопросов с государственными органами дополнительно требовалась такая же сумма – 1 тыс. грн. «Во время документирования двух фактов получения неправомерной выгоды патрульные получили от одного из физических лиц-предпринимателей около 20 тыс. грн», – сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются обыски по местам работы и проживания задержанных. Решается вопрос о сообщение им о подозрении. «Также проводятся следственные действия, направленные на разоблачение других причастных к совершению преступления лиц из числа руководства Главного управления Нацполиции в Луганской области», – добавили в прокуратуре.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.