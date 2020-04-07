Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, – штаб

На сегодня, 7 апреля, случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Также сообщается, что в Объединенных силах продолжаются мероприятия по недопущению занесения и распространения коронавирусной инфекции среди личного состава.

В частности, в районе проведения ООС регулярно осуществляется температурный контроль лиц и дезинфекция автомобильного транспорта на блокпостах и ​​КПП воинских подразделений.

Кроме этого, постоянно проверяется состояние здоровья военнослужащих ОС, проводится ежедневная влажная уборка, дезинфекция служебных и спальных помещений. Среди персонала военных мобильных госпиталей проходят тренировки по организации работы в условиях строгого противоэпидемического режима.

С целью заблаговременной подготовки к возможным заболеваниям среди личного состава в четырех военных мобильных госпиталях развернуты изоляторы на 250 коек, а при воинских частях – около 2 тыс. койко-мест.

По информации штаба, на сегодня в воинские части Объединенных сил уже выдано около 40 тыс. медицинских масок. Создан запас из более 10 тыс. одноразовых респираторов. Также средствами индивидуальной медицинской защиты обеспечен весь личный состав подразделений Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции и военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, которые выполняют задачи на КПВВ, блокпостах и ​​в патрулях.

Кроме этого, в распоряжении военных медиков есть 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также в район проведения ООС недавно поступили более 2 тыс. быстрых тестов на COVID-19, 50 инфракрасных бесконтактных термометров, защитная медицинская одежда, лекарства и затратное имущество для неотложной медицинской помощи лицам с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в ВСУ произошел первый случай смерти от острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщалось ранее, на передовой на Донбассе у украинских военных начался забор материалов для ПЦР-тестирования (исследование методом полимеразной цепной реакции, – ред.) на коронавирус. Партия наборов для тестирования на коронавирус в количестве 1 тыс. штук доставлена в один из военных госпиталей в зоне ООС в Донецкой области.