Медсестра-анестезиолог из Волновахи рассказала, как готовятся к приему пациентов с COVID-19

В Волновахе (Донецкая обл.) пока не было зарегистрированных случаев COVID-19, но медики готовятся к приему пациентов с этой болезнью. Об этом рассказала медсестра-анестезиолог Лариса Беликова, сообщает пресс-служба представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине.

«Волноваха находится возле трассы, соединяющей Донецк и Мариуполь, два крупнейших города нашей области. Поэтому мы всегда имели много работы с жертвами автопроисшествий. Но в 2014 году, когда начался конфликт, стало значительно труднее. Сначала к нам привозили солдат и гражданских, раненых во время боев и от обстрелов. Затем появилось еще много пациентов, пострадавших от мин. Здесь речь идет не только о работе, мы привыкли к интенсивной работе, а психологически было тяжело все это видеть», – рассказала Беликова.

Медсестра поделилась, что начала работать в этой больнице в 19 лет, а сейчас ей 34, и она довольна работой. «Мой рабочий день начинается в восемь утра по получению назначений от врача и инструкций, какие запланированы операции в этот день. Потом я иду в операционную, готовлю свое рабочее место и ассистирую в анестезии во время операций. Часто я остаюсь там до позднего вечера. Сейчас перед нами стоит новый вызов – эпидемия коронавируса. К счастью, в Волновахе пока не было зарегистрированных случаев COVID-19. Но мы готовимся к приему пациентов с этой болезнью. Мы получили маски, защитные костюмы и много письменных указаний от Министерства здравоохранения. Ежедневно у нас проводят тренинги для медиков и местных жителей о том, как надо вести себя во время эпидемии», – сказала медсестра-анестезиолог.

В конце 2019 года больница получила от ВОЗ кислородный генератор, который начали использовать на полную с начала года. «Он очень нам помогает. Ранее мы использовали кислородные концентраторы, которые были менее надежными. Кислородные концентраторы работают от электросети, а мы нередко имеем перебои с электричеством в Волновахе. Поэтому, имея кислородный генератор, мы чувствуем себя спокойнее и увереннее, что сможем помочь пациентам», – добавила Лариса Беликова.