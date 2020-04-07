Колебания курса: Что будет в Украине с долларом во время карантина

В период карантина, который продлен в Украине до 24 апреля, не стоит ждать резкого скачка доллара и серьезных колебаний на валютном рынке, если только Национальный банк Украины (НБУ) искусственно не спровоцирует девальвацию. Такое мнение выразил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает «Слово і Діло».

Специалист пояснил, что в начале карантина был повышен спрос на валюту, но сейчас люди наоборот сдают свои валютные сбережения для того, чтобы пережить карантин. Таким образом, спрос на данный момент больше не на валюту, а на гривну.

Экономист также обратил внимание на возвращение большого количества «заробитчан» в Украину. По его словам, они также будут сдавать валюту, в основном евро.

«Поэтому особого спроса на валюту нет. Следовательно, нет оснований для девальвации гривны на сегодняшний момент», – подчеркнул Новак.

Он акцентировал, что в текущих условиях девальвация может быть только в одном случае: если НБУ будет сам провоцировать такие процессы на межбанковском валютном рынке. Эксперт уверен, что других причин для девальвации гривны нет.

Новак напомнил, что колебания курса, которые произошли несколько недель назад, связаны с карантинными ограничениями в стране.

«Это была сугубо психологическая реакция людей. Многие посчитали, что нужно запастись долларами на, грубо говоря, "черный день". Однако, этот ситуативный всплеск прошел. Далее люди сталкиваются с реалиями жизни. А реалии таковы, что в Украине для жизни нужны гривны. Ажиотажный спрос на валюту прошел, есть реальный спрос на национальную валюту», –прокомментировал специалист.

Он также исключил вариант дефолта, поскольку Украина выполнила в большей части требования МВФ. Кроме того, учитывая необходимость ликвидации экономических последствий вируса, Украина может рассчитывать даже на большую сумму, чем анонсировали ранее.

«Вероятно, речь будет идти о сумме, близкой к 10 млрд долларов. Это говорит о том, что мы сможем не только избежать дефолта, но и предоставить дополнительную поддержку гражданам и предприятиям на период кризиса», – подытожил Андрей Новак.