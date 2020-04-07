На Луганщине горел автобус, который вез людей с работы (Фото)

Сегодня, 7 апреля, в Лисичанске (Луганская обл.) по дороге с работы начал гореть служебный автобус. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

Так, патрульные получили сообщение о пожаре около 17 часов. Происшествие произошло на улице Бахмутской. По прибытию инспекторы обнаружили горящий пассажирский автобус, который вез людей с работы. Патрульные сразу перекрыли движение и отвели людей на безопасное расстояние.

«Почти сразу приехала одна пожарная машина, затем и вторая. Огонь удалось локализовать. К счастью, пострадавших нет. Около десяти пассажиров водитель вовремя эвакуировал», – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что, как пояснил водитель, он заметил в зеркало заднего вида дым, который шел из задней части автобуса. Когда была открыта крышка моторного отделения, разгорелся сильный огонь, потушить который огнетушителем не удалось.

Что стало причиной возгорания – выясняется.