В Донецкой области – первый случай выздоровления от COVID-19

В Донецкой области есть первый случай выздоровления от COVID-19. Об этом сегодня, 7 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Сегодня получили второй отрицательный результат ПЦР-диагностики, проведенной пациентке из Бахмута. В данном случае два отрицательных результата подряд – факт чрезвычайно позитивный: женщина успешно поборола болезнь, вызванную вирусом. Поздравляю ее и ее родных и благодарю медиков, которые все время были рядом со своей пациенткой и оказывали ей необходимое лечение», – написал он.

В то же время, по словам главы области, есть и другие факты на сегодня – новые случаи заражения. «Наличие COVID-19 подтверждено лабораторно у двух женщин – 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда», – сообщил Кириленко.

Он отметил, что исследования их биоматериалов проводились в Славянске, в вирусологической лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, для которой приобрели необходимое оборудование за счет областного бюджета.

Напомним, по состоянию на утро сегодня, 7 апреля, в Украине с начала эпидемии лабораторно подтверждены 1 462 случая COVID-19, из них 104 ребенка. Всего с подозрением на коронавирус за весь период было выявлено 6 385 случаев.